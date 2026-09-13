Son iki yıldır yükselen maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle yüzlerce restoranın kapısına kilit vurulduğu pizza sektöründe kriz derinleşiyor.

Sektörün dev isimleri düşük performans gösteren lokasyonlarını kapatıp küçülme kararı alırken, son haber 49 yıllık geçmişiyle çocukların ve ailelerin simge mekanlarından biri haline gelen pizza zinciri Chuck E. Cheese’den geldi. Şirket, karlı görmediği bölgelerdeki şubelerinin kira sözleşmelerini yenilemeyerek sessiz sedasız kepenk indiriyor.

Sektör genelinde yaşanan bu çekilme dalgası sürpriz değil. Pizza Hut’ın ana şirketi Yum Brands, verimsiz restoranları tasfiye etme stratejisi doğrultusunda 250 şubesini kapatacağını duyururken, rakibi Papa John’s da benzer bir adımla yıl sonuna kadar 200 lokasyonunu devreden çıkaracağını açıklamıştı.

Devlerin kriz yönetimi sürerken, Chuck E. Cheese’in ana şirketi CEC Entertainment Concepts de ekonomik gerekçelerle kiralama süreleri dolan noktalarla vedalaşma kararı aldı.

ALTI RESTORAN KALICI OLARAK HİZMETE KAPATILDI

Şirket, yılın başından bu yana toplam altı restoran şubesini kalıcı olarak hizmete kapattı. Yapılan son hamlelerde, Ohio eyaletindeki Toledo şehrinde yer alan ve 1993 yılından bu yana hizmet veren Airport Highway şubesi, kira sözleşmesinin süresi bitilerek tahliye edildi.