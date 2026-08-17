Pasifik kıyısındaki Callao limanından başlayıp başkent Lima üzerinden And Dağları’nın zorlu coğrafyasını aşan Peru Merkez Demiryolu, mühendislik sınırlarını zorlayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Polonyalı mühendis Ernest Malinowski’nin tasarımıyla 1870 yılında yapımına başlanan ve finansal krizler, savaşlar ile ağır çalışma koşulları nedeniyle 38 yılda tamamlanabilen 490 kilometrelik hat, deniz seviyesinden başlayarak 4 bin 800 metreyi aşan rakımlara kadar tırmanıyor.

Sarp dağları ve dik uçurumları aşabilmek için güzergah üzerinde 68 tünel, 55 köprü ve trenin dik yamaçları tırmanmasını sağlayan 9 özel zikzaklı viraj inşa edildi. Hattın üzerindeki Galera Tüneli 4 bin 782 metre yükseklikte yer alırken, 4 bin 835 metre rakımdaki La Cima noktası Çin'deki Qinghai-Tibet hattı açılana kadar uzun yıllar boyunca dünyanın en yüksek demiryolu rekorunu elinde tuttu.

Projenin inşasında kullanılan demir, çelik ve ahşap gibi temel malzemeler dönem şartlarında İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerden gemilerle bölgeye taşındı.

Günümüzde halen aktif olarak kullanılan tarihi hat, Peru iç kesimlerindeki maden, çimento ve yakıt taşımacılığı için kritik bir rol üstleniyor. Kargo taşımacılığının yanı sıra Lima ile Huancayo kentleri arasında turistik yolcu seferleri de düzenleniyor.

Yaklaşık 14 saat süren ve belirli dönemlerde sınırlı sayıda gerçekleştirilen bu tren yolculuğu, yolculara And Dağları'nın eşsiz manzarasını deneyimleme fırsatı sunuyor.