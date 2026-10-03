ABD’nin North Carolina eyaletinde faaliyet gösteren bir ikinci el mağazasında 2012 yılında yaşanan olayda, kedi resimleri çizmek amacıyla ucuz tuval arayan sanatçı Beth Feeback, 9,99 dolar (yaklaşık 490 lira) ödeyerek büyük boyutlu soyut bir tablo satın aldı.

ARKADAŞININ UYARISI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Feeback, üzerine kendi çalışmalarını yapmak amacıyla satın aldığı tabloyu bir süre atölyesinde bekletti. Sanatçının bir arkadaşının yönlendirmesi üzerine tablonun arkasındaki etiketler incelemeye alındı. Yapılan incelemede, eserin Rus asıllı Amerikalı soyut ressam Ilya Bolotowsky’ye ait 1966 yapımı “Vertical Diamond” (Dikey Elmas) adlı tuval üzeri yağlıboya tablo olduğu tespit edildi.

AÇIK ARTIMADA BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Doğrulama süreçlerinin ardından New York’taki Sotheby’s müzayede evinde satışa çıkarılan tabloya 15.000 ile 20.000 dolar arasında değer biçildi. Eylül 2012’de gerçekleştirilen açık artırmada eser, yaklaşık 27.000 dolara alıcı buldu. Müzayede evi, alıcı komisyonunun eklenmesiyle nihai satış bedelinin 34.375 dolar (yaklaşık 1 milyon 600 bin lira) olarak gerçekleştiğini bildirdi.

ESERİN MÜZE GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Tablonun arkasındaki Weatherspoon Sanat Müzesi etiketinden yola çıkılarak yapılan araştırmada, eserin 1979 yılında Burlington Industries şirketi tarafından North Carolina Üniversitesi Greensboro Müzesi’ne bir sergi için ödünç verildiği bilgisine ulaşıldı.