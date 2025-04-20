Güney Kore'de başkent Seul'ün yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusundaki "Prison Inside Me" adlı otelde konaklayanlar, 100 sterlin (yaklaşık 5.000 TL) ödeyerek geceyi 5 metrekarelik hücrelerde geçiriyor.

YEMEKLER KÜÇÜK BİR AÇIKLIKTAN VERİLİYOR

Eski bir avukat olan Kwon Yong-seok ve eşi tarafından 10 yılı aşkın süre önce kurulan otelin amacı, günlük hayatın konforundan uzak bir ortamda insanların kendileriyle baş başa kalmalarını sağlamak. Hücrelerde sadece bir yer minderi, küçük bir masa ve tuvalet bulunuyor. Aynalar yok; telefonlar yasak, saat bile kullanılmıyor. Akşam yemekleri kapıdaki küçük bir açıklıktan veriliyor.

Konuklar bu deneyim sırasında meditasyon yapmaya, günlük tutmaya ve basit yoga hareketleri uygulamaya teşvik ediliyor. Konuşmanın sınırlı olduğu otelde kalan çoğu Güney Koreli, bu deneyimi bir tür "dijital detoks" olarak görüyor.

Otelin kurucusu Kwon, "Çalışmayı durdurmayı bilmiyordum. Hayatımın kontrolünü kaybetmiş gibiydim" diyerek 2013 yılında açtığı bu yerin ziyaretçilerine kendilerini yeniden keşfetme şansı sunmasını umduğunu belirtiyor. Tesisi kurmak için yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 50 milyon TL) harcadığını da sözlerine ekliyor...