Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 25 yıldır kullanımda olan avro banknotlarını daha güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek amacıyla yeniden tasarlama sürecini başlattı.

357 milyondan fazla kişinin kullandığı ve dünyanın en önemli ikinci rezerv parası konumunda olan avronun üçüncü nesli için hazırlanan 10 farklı tasarım önerisi kamuoyunun görüşüne sunuldu.

ECB Yönetim Konseyi'nin, halktan gelen geri bildirimler ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda yıl sonunda nihai tasarımı seçmesi bekleniyor. Tasarımın netleşmesinin ardından birkaç yıl sürecek hazırlık aşamasıyla birlikte yeni banknotlar kademeli olarak tedavüle girecek.

Yeni seride sahteciliğe karşı gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılması, banknotların kullanım ömrünün uzatılması, çevresel etkilerinin azaltılması ve görme engelliler dâhil tüm kullanıcılar için erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında 5 ila 200 avro arasındaki banknotların tasarımı yenilenirken, 2019'da basımı durdurulan 500 avroluk banknotlar seride yer almayacak.

ECB, yeni banknotlar piyasaya sürülse dahi mevcut banknotların yasal ödeme aracı olarak geçerliliğini koruyacağını ve bu sürecin avronun değerini veya yürütülen para politikalarını etkilemeyeceğini bildirdi.