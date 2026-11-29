Milli futbolcu Cengiz Ünder ile oyuncu Bilge Yenigül, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Yenigül'ün spor rutinini sürdürmesi ve spor salonunda ağırlık çalıştığı anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüler üzerine hamilelikte ağırlık çalışmanın güvenli olup olmadığı tartışılırken, anne adayının spor alışkanlığı da merak konusu oldu.
ROMA'DA EVLENMİŞLERDİ, BEBEK HEYECANI YAŞIYORLAR
Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz yıl Yerebatan Sarnıcı'nda romantik bir evlilik teklifi yapan milli futbolcu, yaklaşık altı ay sonra yakınlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
Çift, Mayıs 2026'da İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Geçtiğimiz haftalarda ise ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak takipçileriyle mutluluklarını paylaştı.
5,5 AYLIK HAMİLELİĞİNDE AĞIRLIK ÇALIŞTI
Hamileliğinde sporu bırakmayan Bilge Yenigül, spor salonundaki antrenmanlarından kesitler paylaşmayı sürdürüyor. Ancak Yenigül'ün karnı belirginleşmiş halde ağırlık çalıştığı görüntüler, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bazı kullanıcılar hamilelik döneminde bu ağırlıklarla çalışmanın riskli olabileceğini savunurken, bazıları ise düzenli spor yapan anne adaylarının doktor kontrolünde egzersizlerini sürdürmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Özellikle ağır kaldırdığı anlara ilişkin yorumlar tartışmayı büyüttü.
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"BİZ AĞIR POŞET BİLE KALDIRMIYORDIK"
Bilge Yenigül'ün spor görüntülerine yorum yapan bazı kullanıcılar, kendi hamilelik dönemlerinde daha temkinli davrandıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. "Böyle ağırlık kaldırmak tehlikeli değil mi? Biz korkudan ağır poşetleri bile kaldırmıyorduk" yorumuyla gündeme gelen tartışmada, hamilelikte sporun sınırları yeniden konuşulmaya başlandı.
'Çocuk kaslı doğacak' şeklinde gelen yorumların yer aldığı paylaşımına ise bir kullanıcısı 'Abla ne saçmalıyorsun, sensin tamam' yorumunu yaptı. Bilge Yenigül kendisine gelen yoruma karşılık ''Ne oluyor ya?' yanıtını verdi.
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