Daha önce yaklaşık 3 milyon kişiyi kapsayan uygulamanın kapsamı genişletilerek 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil edildi. Kararın, özellikle işe ulaşmak için otomobil kullanmak zorunda kalan düşük ve orta gelirli çalışanların artan yakıt giderlerini hafifletmesi amaçlanıyor.

GELİR SINIRI YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle destekten yararlanabilmek için uygulanan gelir sınırları da genişletildi. Tek başına yaşayan ve aylık net geliri yaklaşık 2 bin 50 euroya kadar olan çalışanlar destek kapsamına girebilecek. Çiftlerde sınır yaklaşık 4 bin 70 euro, iki çocuklu çiftlerde ise 6 bin 100 euro seviyesine kadar çıkabilecek.

Ancak yalnızca gelir şartını karşılamak yeterli olmayacak. Desteğin özellikle aracını işe gitmek için yoğun kullananlara verilmesi planlanıyor. Ev ile iş yeri arasındaki mesafenin en az 15 kilometre olması veya kişinin yılda en az 8 bin kilometre araç kullanması gerekiyor.

Hak kazanan kişilere 100 euro ödeme yapılacak. Bu tutarın ekim, kasım ve aralık aylarındaki yakıt giderlerini azaltması hedefleniyor. Daha önce aynı destekten yararlananlara yeni ödemenin otomatik olarak yapılacağı, yeni hak sahiplerinin ise belirlenen koşullara göre sisteme dahil edileceği açıklandı.

DESTEK İÇİN 450 MİLYON EURO AYRILDI

Akaryakıt desteğinin genişletilmesi, hükümetin açıkladığı daha büyük bir yardım paketinin parçası. Yeni önlemler için yaklaşık 450 milyon euroluk ek kaynak ayrılırken, enerji fiyatlarına karşı uygulanan toplam desteklerin maliyetinin yaklaşık 1,4 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Yalnızca bireysel sürücüler değil, yüksek yakıt maliyetlerinden doğrudan etkilenen bazı meslek grupları da desteklenecek. Evde bakım çalışanları ve serbest çalışan hemşirelere katettikleri mesafeye göre ek yardım sağlanması planlanırken; tarım, balıkçılık ve inşaat gibi yakıt tüketiminin yüksek olduğu sektörler için mevcut destekler de sürdürülecek.

Yeni kararın arkasında son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan yükseliş bulunuyor. Orta Doğu’daki çatışmaların yanı sıra üretim ve rafineri kapasitesinde yaşanan sorunların fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor. Hükümet, desteklerin özellikle otomobil kullanmadan işe ulaşmakta zorlanan çalışanların alım gücünü korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.