Cem YILDIRIM

Mersin’de yapımı tamamlanan TOKİ evlerinin en ucuzu 5.5 milyon liradan satışa sunuldu. Bu evlerin aylık taksiti ise 45 bin lira seviyesinde. Evlerin taksiti 28 bin liralık asgari ücretin 1.5 mislinden de fazla.

ARTIK SOSYAL DEĞİL

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli aylığı 20 bin lirayken vatandaş bu evleri nasıl alacak” diye sordu. Kış, “TOKİ dar gelirli vatandaşlara değil, yüksek gelir grubuna hizmet veriyor” dedi. Gülcan Kış, TOKİ evlerini kimsenin alamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Barınma krizi her geçen gün derinleşirken, yüksek enflasyon ve artan kira fiyatları nedeniyle milyonlarca vatandaş da barınmaya erişmekte zorlanıyor. TOKİ ise 5.5 milyona ev satıyor, bu evlerin aylık taksiti bile 45 bin lira seviyesinde. İşçi alamıyor, emekli alamıyor, yeni evlenecek çitler alamıyor. O zaman TOKİ bu evleri kime yapıyor?”

Vatandaşın artık ne ev satın alamadığını, kira ödemekte bile zorlandığını kaydeden Kış, “Bu tabloda TOKİ konutları sosyal konut olmaktan çıktı. Bu projeler, kâr amacıyla değil, vatandaşın barınma hakkını güvence altına almak için yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Barınma haktır, ayrıcalık değil

TOKİ’nin 64 ilde 20 bin konut satışı 20 Haziran’da başladı. 17 Temmuz’da sona erecek konut satışlarına 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek fakat dar gelirli vatandaşın bu evleri satın alması çok zor görünüyor. Gülcan Kış da bu durumu eleştirdi ve barınmanın bir hak olduğunu, ayrıcalık olmadığını belirtti.