Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı” dedi. TBMM’de Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında konuşan Mahmut Arıkan, ortaya çıkan seçim tablosunu şu sözlerle anlattı:



'5 ALAMET BELİRDİ, GERİYE 2 TANE KALDI'



“İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis’ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı.



Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar’da petrol ve Karadeniz’de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır.





'SEÇİME HAZIRIZ'



Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, ‘Oh be dedirteceğiz’ Bunu herkes bilsin.”



ESKİ BİNAYA YENİ TABELA



Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin Arıkan, darbe anayasasından kurtulmanın önemli olduğunu ancak mevcut yönetim anlayışı değiştirilmeden yapılacak bir anayasanın eski bir binanın tabelasını değiştirmekten ibaret kalacağını söyledi.



'AKP KASIMDA BASKIN SEÇİM PLANLIYOR'



Baskın seçime ilişkin bir açıklama da Devlet ve Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar'dan geldi.





Sağlar, iktidarın kasım ayında baskın seçime hazırlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Sağlar, “CHP’ye tuzak kuruldu. Amaç kasım seçimine kadar kayyum Kılıçdaroğlu ile devam etmek, CHP’nin elini kolunu bağlamak ve partide iç çatışma çıkartmak” diye konuştu.



Sağlar, 2017 yılında yapılan anayasa referandumunu da hatırlattı. “O anayasa sonucu parlamenter sistem kaldırıldı, yerine başkanlık sistemi geldi. YSK mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydı, kırılma noktası bu referandum oldu. Büyük tepki oluştu, partide toplantı yaptık ‘YSK’nın önüne gidip mühürsüz oy pusulası kararını şiddetli biçimde protesto edelim’ dedik. Kılıçdaroğlu protestoya ‘Kan dökülür’ diyerek karşı çıktı” hatırlatmasında bulundu. Sağlar ayrıca, Kılıçdaroğlu için “Geçmişte ‘Bu ülkede rejimin teminatı biziz, kanımız dökülmeden rejim değişmez’ diyordu. YSK önüne gitmeyi ‘Kan dökülür’ diye reddetti. Rejim değişti, parlamenter sistem bitti” ifadesini kullandı.