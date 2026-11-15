5 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, akşam saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Kızılpınar mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Aynı yönde seyreden 5 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, diğer ekipler gelene kadar güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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