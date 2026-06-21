Türkiye’nin geleneksel lezzetlerinden yaprak sarma, ihracatta yükselişini sürdürüyor. Ocak-Mayıs 2026 döneminde yaprak sarma ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,84 artarak 13 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın ilk beş ayında elde edilen ihracat geliri ise 9,5 milyon dolar seviyesindeydi.

EGE BÖLGESİ ÖN PLANDA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yapılan açıklamada, ihracattaki büyümede Ege Bölgesi firmalarının önemli rol oynadığı vurgulandı.

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi’nin yaprak sarma ihracatındaki performansının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bölgenin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 80’e yükseldiğini ifade etti. Öztürk, bu başarının firmaların yeni pazarlara açılma, marka değerini artırma ve katma değerli ürün geliştirme konularındaki çalışmalarının sonucu olduğunu dile getirdi.

HEDEF 50 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Uluslararası pazarlarda yaprak sarmaya olan ilginin yalnızca geleneksel tüketimle sınırlı kalmadığını kaydeden Öztürk, ürünün perakende ve hazır gıda sektörlerinde de talep gördüğünü söyledi. Yaprak sarma ihracatının önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini beklediklerini belirten Öztürk, orta vadede 50 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşılabileceğini ifade etti.