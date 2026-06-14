Dizi dünyasında yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında gösterilen "Dönence" için hazırlıklar sürüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı yapımda kadın oyuncunun kim olacağı uzun süredir merak konusu olurken, ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

5 AYDIR PARNER BULUNAMADI

Yaklaşık 5 aydır devam eden oyuncu arayışıyla ilgili sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken, yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'a kimin eşlik edeceği televizyon kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile havalimanında görüntülendi. Gazete Magazin'den Mustafa Ağdağ'ın yeni projesi ve kadın başrol seçimiyle ilgili yönelttiği sorular karşısında sessiz kalan oyuncu, konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.