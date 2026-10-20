Romanya basınında yer alan haberlere göre, önceki hükümetin gensoru önergesinin kabul edilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, yeni kabinenin güvenoyu almasıyla aşıldı. Parlamentoda yapılan oylamada hükümete 280 milletvekili destek verirken 58 milletvekili karşı oy kullandı.

11 BAKANLIKLA TEMSİL EDİLİYOR

Güvenoyunun ardından Başbakan Niculescu ve kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Niculescu, yaptığı açıklamada ilk kabine toplantısını aynı akşam gerçekleştireceğini belirterek, hükümete destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Ülkenin en büyük siyasi partisi olan merkez sol Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) desteğine de değinen Niculescu, partinin yeni kabinede 11 bakanlıkla temsil edildiğini kaydetti.

ROMANYA'NIN ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, 5 Ekim'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Güvenoyunun ardından X hesabından paylaşım yapan Niculescu, parlamentoya teşekkür ederek ülkenin istikrarının korunması ve Avrupa yolundaki ilerleyişinin sürdürülmesinin öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Niculescu, hükümetin önceliklerini sağlam mali yönetim, yapısal reformlar, Avrupa Birliği (AB) fonlarının etkin kullanımı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeliği sürecinde ilerleme olarak sıraladı. Başbakan, bu hedefleri somut sonuçlara dönüştürmek için ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.