Astrolojide rüyaları, maneviyatı, fantezi dünyasını ve en derin özlemleri temsil eden Neptün, geri hareketine başladığında enerjisini dış dünyadan çekip tamamen iç dünyamıza yönlendirir. Bu dönemde, uzun süredir halı altına süpürülen duygusal krizler, maskelenmiş yalanlar ve çözülmemiş eski ilişkiler aniden bilinçaltından fırlayarak yüzeye çıkacak.

Astrologlara göre bu 5 aylık süreçte pembe gözlükler çıkacak ve gerçekler tüm çıplaklığıyla görülecek. Ancak gökyüzünün bu sert aynasına bakmak zorunda kalacak, geçmişin kapısını çalacağı 3 talihli ama zorlu burç öne çıkıyor.

Yengeç Burcu

Mükemmel hafızaları ve duygusal bağlarıyla tanınan Yengeç burçları, Neptün retrosunun etkisini en derinden hissedecek grupta yer alıyor.

Uzun zamandır haber almadığınız, hayatınızdan çıktığını sandığınız eski bir dost ya da eski bir aşk bu dönemde aniden sizinle iletişime geçebilir.

Sadece ikili ilişkiler değil, üzeri örtülmüş eski aile hikayeleri ve çocukluk travmaları zihninizi her zamankinden daha fazla meşgul edecek.

Önümüzdeki haftalar, tam olarak içinizde bitiremediğiniz o eski defterleri kapatıp barışmanız için büyük bir şans sunuyor. Duygularınızdan kaçmak yerine onlarla yüzleşirseniz, Aralık ayında küllerinizden çok daha güçlü doğacaksınız.

Terazi Burcu

Hayatının merkezine her zaman uyumu ve ikili ilişkileri koyan Terazi burçları için Neptün retrosu, ilişkiler ekseninde radikal bir uyanış dönemi demek.

Terazilerin uzun zamandır partnerlerine veya hayatlarındaki insanlara karşı beslediği yanılsamalar, kusursuzlaştırma eğilimleri (romantize etme) bu dönemde acımasızca kırılacak.

Gerçekleşmemiş eski aşk arzuları veya geçmişte ukde kalmış flörtler aniden yeniden gündeminize oturabilir.

Gerçekleri görmek ilk başta canınızı acıtabilir ancak bu durum size muazzam bir netlik kazandıracak. Bir zamanlar gözünüzde büyüttüğünüz şeylerin aslında ne kadar sıradan olduğunu fark etmek, geleceğe daha bilinçli adımlarla yürümenizi sağlayacak.

Balık Burcu

Neptün, geleneksel olarak Balık burcunun yönetici gezegenidir. Bu yüzden Balıklar, bu geri hareketi adeta kendi hücrelerinde hissedecekler.

Önümüzdeki aylarda rüyalarınız inanılmaz derecede netleşecek, sezgileriniz ise adeta bir radar gibi çalışacak.

Zamanında terk ettiğiniz eski yaşam yolları, eski kariyer hayalleri veya yarıda bıraktığınız projeler "beni yeniden değerlendir" diyerek kapınızı çalacak.

Geçmiş bu dönemde canınızı yakmak için değil, size rehberlik etmek için geri dönüyor. Kendi iç sesinizi dikkatle dinleyin; hangi hayallerinizin hala bir geleceği olduğunu ve hangilerini artık tamamen serbest bırakmanız gerektiğini bu dönemde netleştireceksiniz.