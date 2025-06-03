Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 35,41'e gerilerken, son 12 aylık periyotta enflasyon ortalaması yüzde 45,80 olarak kesinleşti.



Mayıs ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranının 5 aylık kısmı da netleşmiş oldu.





ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,1 OLDU



Ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerine göre yüzde 13,36 zam alması kesinleşen emeklilerin, bugün açıklanan veriyle birlikte aylıklarındaki artış oranı yüzde 15,1'e yükselmiş oldu.



Hükümetin herhangi bir refah payı eklemesi yapmaması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle kesinleşmiş olacak.





MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DAHA DÜŞÜK ZAM ALACAK



Açıklanan enflasyon verilerine göre, temmuz ayında yapılacak maaş değişikliğinde memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha az maaş artışı yaşayacak.



Bugün açıklanan veriyle birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,01 olarak kesinleşti.



5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?



Yüzde 14,01 olarak kesinleşen 5 aylık memur zammına göre yeni memur maaşları şu şekilde olacak:



Şube Müdürü



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 75 bin 648 TL



Memur



Derece: 9/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 51 bin 933 TL



Polis Memuru



Derece: 8/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 67 bin 189 TL



Başkomiser



Dere: 3/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 73 bin 508 TL



Uzman Doktor



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 124 bin 436 TL



Hemşire



Derece: 5/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 60 bin 950 TL



Mühendis



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 77 bin 168 TL



Teknisyen



Derece: 11/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 53 bin 835 TL



Profesör



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 109 bin 866 TL



Araştırma Görevlisi



Derece: 7/1



2025 Temmuz-Aralık maaşı 72 bin 820 TL



Vaiz



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 63 bin 78 TL



Avukat



Derece 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 72 bin 546 TL



Uzman Öğretmen



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 66 bin 876 TL



Öğretmen



Derece: 1/4



2025 Temmuz-Aralık maaşı 60 bin 345 TL









