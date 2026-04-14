Türkiye genelinde yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlar için önem taşıyan kış lastiği zorunluluğu yarın sona eriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu uyarınca hayata geçirilen ve 15 Kasım 2025’ten bu yana denetlenen uygulama, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerini yaz lastiği dönemine bırakıyor.

Yarından itibaren ticari araçlar için bu yasal zorunluluk kalkarken, uzmanlar özel araç sahiplerini de mevsim geçişine uygun lastik kullanımı konusunda uyarıyor.

Kış lastiklerinin tasarım yapısı gereği, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sağladığı belirtiliyor.

Sıcak havalarda kış lastiği kullanmaya devam etmek şu riskleri beraberinde getiriyor:

Performans Kaybı: Sıcak asfaltla temas eden yumuşak yapıdaki kış lastikleri daha hızlı aşınır.

Güvenlik Sorunu: Yol tutuş kapasitesi azalır ve aracın kontrol edilmesi zorlaşır.

Ekonomik Zarar: Sürtünmenin artmasıyla birlikte yakıt tüketimi yükselir.

Çevresel Etki: Yakıt tüketimindeki artışa bağlı olarak çevreye daha fazla karbon salımı gerçekleşir.

GÜNCEL LASTİK DEĞİŞİM VE SAKLAMA MALİYETLERİ

Sürücülerin yaz lastiğine geçiş sürecinde ödeyeceği servis bedelleri jant boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Mevcut piyasa verilerine göre değişim ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

Ayrıca, çıkarılan kış lastiklerini uygun koşullarda muhafaza etmek isteyenler için sunulan "lastik oteli" hizmet bedeli de ortalama bir değişim ücreti tutarında uygulanıyor.

MEVSİME UYGUN LASTİK KULLANIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

15 Nisan itibarıyla yasal zorunluluğun kalkmasıyla birlikte, hem sürüş güvenliğinin korunması hem de lastik ömrünün uzatılması adına araç sahiplerinin zaman kaybetmeden yaz lastiği montajını yaptırmaları tavsiye ediliyor.