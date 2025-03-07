Bazı yiyecekler hızla acıkmasına neden olabilir. Kan şekerinin düşüren bazı yiyecekler, açlık hissi yaratıyor. Lif yoksunu yiyecekler bunların başında geliyor. İşte uzak durmanız gereken 5 yiyecek

HIZLA ACIKTIRAN 5 YİYECEK

Bu besinlerin arasında herkesin severek tükettiği patates yer alıyor. Uzmanlar patates kızartması yerine fırında ya da haşlanmış patates tüketilmesini öneriyor. Kızartması, kandaki glikoz seviyesini yükselttiği açık hissi yaratıyor.

MEYVE SULARI DA AÇIKTIRIYOR

Yüksek lif içeriklerinden dolayı tok tutan meyveler, işlendiği zaman bu özelliğini kaybediyor. Özellikle meyve suları liften yoksun oldukları için kısa bir süre sonra açık hissine neden oluyor.

BEYAZ PİRİNÇTEN UZAK DURUN

Pilav Türk sofralarının vazgeçilmezi ürünlerinden biri fakat kan şekerini yükselten besinlerden. Bundan dolayı uzmanlar, basmati ya da esmer pirinç tüketilmesini öneriyor. Özellikle pirinçleri aşırı pişirmekten kaçının uyarısında bulunuyor.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Gazlı ve şekerli içecekler de açık hissini hızlandıran ürünler arasında. Uzmanlar, rafine şekerinin uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

TAM YAĞLI YOĞURT TÜKETİN

Sağlığa faydalarıyla bilinen yoğurt da hızla acıktıran gıdalardan biri. Özellikle düşük yağlı olanlar kan şekerini yükseltiyor. Uzmanlar yoğurdun, tam yağlı yoğurdu gronolo, taze meyve ya da kuruyemişle tüketilmesini öneriyor.