Dakhla’nın yaklaşık 130 kilometre kuzeyindeki Bir Anzarane bölgesinde yürütülen proje birkaç aşamadan oluşuyor. Deniz suyunu arıtacak tesis ve sulama altyapısı, bölgedeki yeraltı sularına bağımlılığı azaltmak amacıyla planlandı. Son olarak projenin 1.090 hektarlık bölümü 35 ayrı tarım parseline ayrıldı ve bu alanların işletilmesi için süreç başlatıldı.

YILDA 30 MİLYON METREKÜP SU TARIMA GİDECEK

Kurulan tesisin tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 37 milyon metreküp deniz suyunu arıtması planlanıyor. Bunun yaklaşık 30 milyon metreküpü 5 bin 200 hektarlık tarım alanının sulanmasında kullanılacak. Kalan bölüm ise Dakhla ve çevresinin içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacak.

Tarım alanlarında özellikle sebze ve yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje tam kapasiteye ulaştığında yıllık üretimin 400 bin tonu aşabileceği hesaplanıyor. Aynı zamanda bölgede binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor.

OKYANUS SUYUNU RÜZGAR ENERJİSİYLE ARITACAKLAR

Deniz suyundaki tuzun ayrılması için yüksek miktarda elektrik gerekiyor. Bu nedenle projenin yanına 60 megavatlık bir rüzgâr santrali kuruldu. Burada üretilen elektrik, ters ozmoz yöntemiyle çalışan arıtma tesisinin ve sulama sisteminin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

Projenin temel amaçlarından biri de Dakhla çevresindeki yeraltı su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak. Bölgede tarım için yeraltından çekilen suyun uzun vadede kaynakların azalmasına ve tuzlanma riskinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor. Okyanus suyunun arıtılarak kullanılmasıyla yeni tarım alanlarının yeraltı suyuna yük bindirmeden sulanması hedefleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında çölün ortasındaki 5 bin 200 hektarlık alanın büyük ölçekli bir tarım bölgesine dönüşmesi planlanıyor. Böylece Atlantik’ten alınan su, rüzgâr enerjisiyle arıtıldıktan sonra doğrudan tarlalara taşınacak ve bölgede tarımsal üretimin önemli ölçüde artırılması amaçlanacak.

Projenin yapım çalışmalarına Aralık 2022’de başlandı. İlk planlarda sistemin 2025’in ikinci yarısında devreye alınması hedeflense de çalışmaların uzamasıyla takvim ertelendi. Deniz suyu arıtma tesisi, rüzgâr santrali ve sulama altyapısından oluşan projenin 2026 yılı içinde tamamlanarak tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.