ABD’nin uyguladığı korumacı ticaret politikaları, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Özellikle tarifelerle birlikte enflasyon riskinin artabileceği beklentisi, altına olan talebi zirveye taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve başkan Powell’ın açıklamaları da bu yönelimi destekledi.

Chicago’daki Ekonomi Kulübü’nde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı oldukça yüksek. Enflasyon etkileri daha kalıcı da olabilir,” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider,” dedi.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER YUKARI ÇEKİLDİ

Gram altında sene sonu için fiyat veren uzman isim şaşırttı, yükseliş için tek bir noktaya dikkat çekti. Uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz sene sonu beklentileri ile şaşırttı.

"Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük, 37.77'lere kadar düştü" ifadelerini kullanan ünlü ekonomist, "Dolayısıyla kur üzerinde baskı aşağı yönlü baskı daha da arttı bundan sonraki sürede ve bir miktar mevduat faizleri ticari kredi faizleri bir miktar yukarı gidecektir. Çok ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde, ticari kredide artış beklememek lazım. Biraz önce söylediğim ayrıntı sebebiyle genel olarak. Piyasa artık haziranda bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz'a kaydı. Her şey çok yolunda gitse bile haziranda pas geçer artık böylesi bir senaryoda" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altının sene sonunda göreceği rakama dikkat çeken Eryılmaz, "Altın soluksuz yükselişine devam ediyor. Şöyle söyleyeyim; benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı, maksimum 5200 - 5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700, maksimum 5300'ler civarı bir gram altın bekliyorum." ifadelerini kullandı.

YABANCILAR DA YÜKSELTTİ

Küresel jeoekonomik gelişmeler ve makroekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 3.358 dolara çıkarken, gram altın ise resmi kayıtlarda 4.117 liraya ulaştı.

Bu sert yükselişlerin ardından finans devlerinden yıl sonu altın tahminlerine yönelik yeni açıklamalar geldi. ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve tarife risklerini gerekçe göstererek, üç aylık altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak revize ederken, altı aylık hedefini de 3.500 dolara çıkardı. Banka, piyasadaki zayıflığın ve artan jeopolitik risklerin, altına olan yönelimi sürdüreceğini belirtti.