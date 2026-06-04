1991 yılında Alpler'de bulunan ve 'Buz Adam Ötzi' olarak tanınan mumya, ölümünden sonra buzulların altında korunarak günümüze kadar ulaştı. Yeni araştırmada ise bilim insanları, mumyanın yalnızca tarihi sırlarını değil, halen aktif durumda bulunan mikroorganizmalarını da incelemeye aldı.

EKŞİ MAYALI EKMEK ÜRETMEYİ BAŞARDILAR

Araştırmayı yürüten ekip, Ötzi'nin bedeninde bulunan mayayı laboratuvar ortamında çoğalttı. İlk denemeler başarısız olsa da yaklaşık üç aylık çalışmanın ardından araştırmacılar mayayı kullanarak ekşi mayalı ekmek üretti.

Bilim insanları ortaya çıkan ekmeğin beklenenden çok daha başarılı olduğunu belirtti. Araştırma ekibi şimdi aynı mayayla bira üretme ihtimalini de değerlendiriyor.

MUMYA HÂLÂ "YAŞAYAN" BİR EKOSİSTEM

Araştırmada dikkat çeken tek bulgu maya olmadı. Bilim insanları, Ötzi'nin bedeninde yaşamı sırasında sahip olduğu bağırsak bakterilerinin izlerine, buzul ortamında gelişen mikroorganizmalara ve son yıllardaki koruma çalışmaları sırasında oluşan modern mikrop topluluklarına da rastladı.

Uzmanlara göre mumya, sanıldığı gibi tamamen hareketsiz bir kalıntı değil. Araştırma, bazı soğuğa dayanıklı maya türlerinin hâlâ aktif olduğunu ve düşük sıcaklıklarda yaşamını sürdürebildiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 5 bin 300 yıl önce yaşadığı düşünülen Ötzi, 1991 yılında İtalya ile Avusturya sınırındaki Alpler'de bulunmuştu. Üzerinde yapılan çalışmalar bugüne kadar tarih öncesi insanların beslenme alışkanlıkları, sağlık durumu ve yaşam biçimleri hakkında önemli bilgiler sağlamıştı. Son araştırma ise mumyanın mikrobiyolojik dünyasına ışık tuttu.