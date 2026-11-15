45 ülkeden 5 bin 330 peynirin katıldığı 2026 World Cheese Awards'ta dünyanın en iyi peyniri Fransa'dan çıkan Comté oldu. İspanya'nın Córdoba kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 51 ülkeden 270 jüri üyesi değerlendirme yaptı.

BİRİNCİ SEÇİLEN PEYNİR NEREDE ÜRETİLİYOR?

Birinciliğe ulaşan Comté Fort des Rousses, Fransa'nın İsviçre sınırındaki Jura Dağları bölgesinde üretiliyor. Çiğ inek sütünden hazırlanan sert peynir, 1907 yılında kurulan aile şirketi Fromageries Arnaud tarafından Juraflore markasıyla piyasaya sunuluyor. Peynirler, Fort des Rousses adı verilen eski bir askeri kalenin doğal mahzenlerinde 24 ay boyunca olgunlaştırılıyor. Jüri üyeleri, kazanan ürünün katmanlı aroması, fındıksı lezzeti ve ağızda bıraktığı tatla öne çıktığını bildirdi.

FİNALDE EŞİTLİK NASIL BOZULDU?

Yarışmanın final aşamasında üç farklı peynir aynı puana ulaştı. Fransa'dan Comté ve Ossau-Iraty ile İsviçre'den Le Gruyère AOP jüriden 81 puan aldı. Eşitliği bozmak için jüri üyelerinin verdiği en yüksek ve en düşük puanlar değerlendirme dışı bırakıldı. Yapılan yeni hesaplama sonucunda Comté birincilik ödülünün sahibi oldu.

Organizasyonda yarışan 5 bin 330 peynir arasından ilk aşamada 108 ürüne Super Gold madalyası verildi. Uluslararası jüri heyeti bu 108 ürünü yeniden puanlayarak dünyanın en iyi 14 peynirini belirledi. İlk 14 listesinde Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya ve Portekiz'den üreticiler yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ 14 PEYNİRİ LİSTESİ

2026 World Cheese Awards kapsamında açıklanan dünyanın en iyi 14 peyniri şu şekilde sıralandı: