Montreal'de düzenlenen Avrupa Birliği-Kanada Zirvesi kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı toplantıda Kanada'nın AB'ye "ortak üye" olacağı yeni bir ittifak sürecinin başladığını duyurdu.

Ortak değerler ve tamamlayıcı güçler üzerine inşa edilen bu yeni vizyonun yapay zekadan finansa, kritik minerallerden gıda güvenliği ve ileri imalata kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacağını belirten Carney, bu adımın vatandaşlar için daha uygun yaşam maliyetleri, işletmeler için ise yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

ABD "DÜŞMANCA BİR EYLEM" DEMİŞTİ

İlişkinin hukuki tanımlamasından ziyade somut çıktılarına odaklandıklarını belirten Carney, kurulacak yapının bir pazarlama çalışması olmadığını ve adlandırmadan çok Kanadalıların refahına sağlayacağı katkının önem taşıdığını dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu yakınlaşmayı "ABD'ye yönelik düşmanca bir eylem" olarak nitelendiren çıkışına da yanıt veren Kanada Başbakanı, daha güçlü, bağımsız ve dirençli bir Kanada'nın herkes için daha güvenilir bir ortak olacağını, yurt dışındaki ilişkileri çeşitlendirmenin nihai olarak ABD'ye de fayda sağlayacağını kaydetti.

ABD ile müzakerelerin karşılıklı yarar temelinde sürdürülebileceğini hatırlatan Carney, Brüksel ile varılacak mutabakatın tamamen Kanada halkının çıkarları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.