İngiltere’de yaşayan 32 yaşındaki tamirci Zafer Doğan, sokaktaki ve parktaki kadın ile çocukları gizlice fotoğraflayıp yapay zeka ile cinsel içerikli görsellere dönüştürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Skandalın boyutları kadar, yargı sürecinde skandala imza atılması da kamuoyunda büyük tepki topladı.

Doğan'ın, evinin yatak odası penceresinden hemen yakındaki çocuk parkını hedef alarak 5 binden fazla gizli fotoğraf çektiği ortaya çıktı. Polis ekipleri sanığın telefonunda ve dijital materyallerinde; çocuklara ait yüzlerce müstehcen görselin yanı sıra, yaşları 7 ile 13 arasında değişen iki çocuk ve 33 kadının fotoğraflarının yapay zeka yazılımlarıyla "çıplaklaştırıldığını" tespit etti.

MAHKEME SERBEST BIRAKINCA ORTALIK KARIŞTI

Soruşturma sürecinde polisin ve savcılığın "toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor" diyerek tam 3 kez kefaletle serbest bırakılmasına şiddetle karşı çıkmasına rağmen, mahkeme Doğan’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Üstelik sanığın, tam da suç işlediği ve çocuk parkına bakan evine dönmesine izin verildi.

Bu skandal karar yüzünden mağdur ailelerden biri büyük bir korku yaşadı. Kendilerini hedef alan sapığın hemen yanı başlarında yaşamaya devam etmesi üzerine dehşete düşen aile, çareyi çocuklarını da alarak mahalleden kaçmakta ve geçici bir konaklama adresine taşınmakta buldu.

YAKALANDIĞI ANDA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınacağı sırada kelepçelerinden sıyrılıp kaçmaya çalışan ve delil barındıran telefonunu bir bahçeye fırlatan Doğan, kısa sürede tekrar yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları kabul eden sanık, çocuklara ait müstehcen görüntü oluşturmak, yasaklı içerik barındırmak ve polise direnmek gibi çok sayıda suçtan 2 yıl 4 ay hapse mahkûm edildi.

Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley karara sert tepki göstererek, yargı sisteminin mağdur çocukların güvenliği yerine suçlunun konforunu önceliklendirdiğini vurguladı ve "Öncelik pedofillere değil, çocuklara verilmeli" diyerek tepkisini dile getirdi.