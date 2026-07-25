Finlandiya’nın Pornainen kasabasında hayata geçirilen dünyanın en büyük ticari kum bataryası, yenilenebilir enerjinin en büyük sorunlarından biri olan kesintili enerji üretimine yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Polar Night Energy ve Loviisan Lämpö iş birliğiyle geliştirilen 13 metre yüksekliğindeki dev tesis, 2 bin ton kırılmış sabuntaşı kullanarak 100 megawatt-saatlik termal enerji depolayabiliyor.

Bu kapasite, kasabadaki 5 bin sakinin yazın yaklaşık bir aylık, kışın ise bir haftalık ısınma ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güce sahip.

Dev bir termos mantığıyla çalışan sistem; rüzgar ve güneş enerjisinin bol ve elektriğin ucuz olduğu zamanlarda kumu yüksek sıcaklıklara ısıtıyor, elde edilen bu ısıyı haftalarca muhafaza ederek ihtiyaç anında bölgesel ısıtma şebekesine aktarıyor.

Kimyasal pillerin aksine lityum veya nadir toprak elementlerine ihtiyaç duymayan bu çevre dostu teknoloji, bölgedeki sera gazı emisyonlarını yüzde 70, odun yongası kullanımını ise yüzde 60 oranında azaltmış durumda.

Isıyı yeniden elektriğe dönüştürme verimliliği ve düşük enerji yoğunluğu gibi ölçeklenme zorlukları eleştirilse de uzmanlar; fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan, maliyet avantajı sağlayan ve enerjiyi günlerce depolayabilen bu elektrotermal teknolojinin küresel çapta yaygınlaşma potansiyeline dikkat çekiyor.