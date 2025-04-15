Olay, 2 Ekim 2024'te Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo merkezinde meydana geldi. M.F., levye ile kapısını kırarak içeri girdiği trafo binasında bakır kabloları çaldı.

5 BİN EV UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALDI

Zararın yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirlendi. Ayrıca hırsızlık olayı nedeniyle 5 bin 177 abone, uzun süre elektriksiz kaldı. Olayın ardından elektrik dağıtım şirketi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği saptanarak yakalanan M.F. hakkında dava açıldı.

'CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ DOĞURMAKTA'

'Kamu malına zarar verme' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklu sanık, bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanığa 'Kamu malına zarar verme' suçundan suçundan 2 yıl 1 ay, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diğer yandan dağıtım şirketi yetkilileri, enerji altyapısına yönelik müdahalelerin yalnızca maddi zarar vermediğini, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, "Şebekeye yapılan bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını engellemekte ve ciddi güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu nedenle, hiçbir amaçla enerji altyapısına müdahale edilmemelidir" denildi.