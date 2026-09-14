Ülkenin Doğu Denizi Filosu bünyesinde görev yapacağı açıklanan dev geminin envantere girişi, geçen yıl yaşanan büyük bir kazanın ardından gerçekleşti.

Kang Kon, Mayıs 2025'teki ilk denize indirme denemesinde başarısız bir manevra sonucu devrilmiş ve iskele kenarında kısmen suya gömülerek yan yatmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "devletin onurunu küçük düşüren suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdiği kazanın ardından, kurtarma çalışmaları bir ayda tamamlanarak gemi test sürecine alındı.

Temmuz 2026'daki tatbikatlarda 10 adet Hwasal-2 seyir füzesi fırlatan ve yakın hava savunma sistemleri başarıyla test edilen platform, operasyonel hazır hale getirildi.

"ÖLÜMCÜL DARBE İNDİRECEK" GÜÇTE

Hizmete girmesinin ardından konuşan Kim Jong-un, yeni gemiyi "esasen bir taarruz destroyeri" olarak tanımlayarak, platformun ülkenin nükleer karşılık sisteminde kritik bir rol oynayacağını ve düşmanlara "ölümcül bir misilleme darbesi" indirecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Sınıfın ilk gemisi Choe Hyon batı kıyılarında konuşlanırken, Kang Kon doğu hattında görev yapacak. Kuzey Kore lideri ayrıca deniz kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik dev planın yeni aşamalarını sekiz ay içinde dünyaya göstereceklerini belirtti.