Çin'in Jiangsu eyaletindeki Jiangyin-Jingjiang tüneli inşaatı sırasında, 50 milyon dolar değerindeki devasa bir tünel açma makinesi nehir yatağının altında sıkışarak hareketsiz kaldı.

Yangtze Nehri’nin yaklaşık 54 metre altında, yüksek su basıncı ve doymuş kum katmanlarıyla çevrili bir alanda duran "Juli No. 1" isimli makine, ana yatak sistemindeki arıza nedeniyle ilerleyemez hale geldi. Yaklaşık 5 bin ton ağırlığında ve 16 metre çapındaki bu devasa ekipmanın geleneksel yöntemlerle yüzeye çıkarılması veya nehir üzerinde kuyu kazılarak onarılması, su baskını riski ve lojistik imkansızlıklar sebebiyle rafa kaldırıldı.

KARŞI TARAFTAN TÜNEL AÇTILAR

Mühendisler, Yangtze Nehri trafiğini ve tünel güvenliğini tehlikeye atmamak adına benzeri görülmemiş bir operasyon kararı aldı. Plan doğrultusunda, tünelin karşı ucundan aynı boyutlarda ikinci bir tünel açma makinesi kazıya başlatıldı.

Hedef, sıkışan ilk makineyi çıkarmak yerine, kazının kendisini ona ulaşmanın bir yolu haline getirmekti. Yoğun su ve toprak basıncı altında ilerleyen ikinci makinenin konumu, gelişmiş sensörler, kameralar ve izleme sistemleriyle milimetrik olarak takip edildi.

Son 10 metreye girildiğinde ilerleme hızı dakikada 1 santimetreye kadar düşürüldü ve tünel ekipleri yön kontrollerini defalarca tekrarladı. Bir yıldan uzun süren bekleyişin ardından iki dev makine yer altında temas sağladı.

Ölçüm cihazları yatayda sıfır sapma, dikeyde ise sadece 2 milimetrelik bir fark kaydetti. Yaklaşık 100 milimetrelik tolerans payına sahip projede elde edilen bu yüzde 2’lik sapma oranı, mühendislik dünyasında olağanüstü bir başarı olarak değerlendirildi.

Makinelerin buluşmasının ardından, nehir altındaki yüksek su basıncının ve gevşek toprağın tünele sızmasını önlemek için bir sonraki aşamaya geçildi. Mühendisler, ekipmanların etrafındaki alanı dondurarak yapay bir koruyucu toprak bloğu oluşturmayı hedefledi.

Metal yapılara açılan 363 adet hassas delikten geçirilen borularla dondurma işlemi başlatılırken, işçiler bu kritik operasyon öncesinde 1:1 ölçekli bir maket üzerinde haftalarca eğitim alarak süreci emniyete aldı.