Keşif, Wrocław'ın güneyindeki Żórawina yakınlarında yapıldı. Araştırmacılar aslında yaklaşık 1600 yıl öncesine tarihlenen bir mezarlık üzerinde çalışırken, kazı sezonunun sonuna doğru yaklaşık 4 metre çapında çok daha eski bir mezar yapısıyla karşılaştı.

42 DİŞİN TAMAMI DELİNMİŞ

Mezarın merkezinde bulunan 42 dişin köklerinin tek tek delindiği ve belirli bir düzende sıralandığı belirlendi. Wrocław Tıp Üniversitesi'nden Dr. Paweł Dąbrowski, bunların bir ipe geçirilerek kolye şeklinde kullanıldığını düşünüyor. İlk incelemelere göre dişler kurt gibi köpekgillerin yanı sıra geyik ve genç ayı gibi büyük memelilere ait olabilir. Bazılarının insan dişi olma ihtimali de henüz tamamen elenmiş değil.

Kolye dışında mezarda kemik ve kehribar boncuklar, çakmak taşı bir bıçak ile serpentinitten yapılmış taş savaş baltası da bulundu. Baltanın biçimi, mezarın yaklaşık MÖ 2900'e tarihlenebileceğini gösteriyor.

İKİ İNSAN KAFATASI DA BULUNDU

Kazının en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise mezarda ana iskeletin dışında iki yetişkine ait kafatası parçalarının bulunması oldu. Araştırmacılar bunların mezara özel bir ritüelin parçası olarak bırakılmış olabileceğini değerlendiriyor ancak kesin sonuca ulaşmak için kemikler üzerinde ayrıntılı inceleme yapılacak.

Mezardaki zengin eşyalar nedeniyle burada yatan kişinin bir savaşçı, avcı ya da topluluk içinde önemli bir konuma sahip biri olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar şimdi radyokarbon tarihleme, DNA ve izotop analizleriyle hem dişlerin hangi canlılara ait olduğunu hem de mezardaki insanların kökenini belirlemeye çalışacak. İlk sonuçların sonbaharda açıklanması bekleniyor.