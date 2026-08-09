Araştırmacılar, dolmen olarak adlandırılan taş yapının Endülüs bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş örneklerden biri olabileceğini belirtiyor. Mezarda 1,8 metreyi aşan dik taş bloklar ve birbirinden ayrılmış birden fazla bölüm bulunuyor.

MEZARIN İÇİNDEN DEĞERLİ EŞYALAR ÇIKTI

Kazılarda mezarın farklı bölümlerinde çok sayıda insan kemiğine ulaşıldı. Kemiklerle birlikte fildişi ve kehribar gibi dönemin değerli malzemeleri, deniz kabukları, ok uçları, büyük çakmaktaşı bıçaklar ve balta benzeri özel bir silah bulundu. Birden fazla kemik odasının bulunması, yapının tek bir kişi yerine toplu gömüler için kullanıldığını gösteriyor.

Mezarın üzerinin de büyük yatay taş levhalarla kapatıldığı belirlendi. Bu taşların üzerine kum ve küçük taşlardan oluşan yapay bir tepe inşa edilmiş. Yapının binlerce yıl boyunca iyi durumda kalmasında bu düzenin etkili olduğu düşünülüyor.

DENİZDEN UZAKTA DENİZ KABUKLARI BULUNDU

Araştırmacıların dikkatini çeken bulgulardan biri de deniz kabukları oldu. Mezarın kıyıdan içeride bulunmasına rağmen deniz kabuklarının değerli eşyalar arasında yer alması, 5 bin yıl önce farklı bölgeler arasında uzun mesafeli alışveriş ve bağlantılar bulunduğuna işaret ediyor.

Cádiz Üniversitesi’nden araştırmacılar, mezarın olağanüstü korunmuş olmasının bölgede yaklaşık 5 bin yıl önce yaşayan toplulukların cenaze gelenekleri, yaşam biçimleri ve inançları hakkında yeni bilgiler sağlayacağını belirtiyor.

Mezarın içinden çıkarılan eserlerin tamamına ilişkin ayrıntılı görüntüler ise henüz paylaşılmadı. Kazı ekibinin fildişi, kehribar, deniz kabukları ve taş silahlar gibi buluntular üzerinde incelemelerini sürdürdüğü, eserlerin ayrıntılı olarak belgelenmesinin ardından daha fazla bilginin açıklanacağı belirtildi.