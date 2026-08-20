Japonya'nın Gifu idari bölgesine bağlı Anpachi kasabasında, Tokaido Shinkansen hızlı tren hattının hemen yanında yer alan ve mimarisiyle tanınan "Solar Ark" tesisinde elektrik üretim faaliyetlerinin 2022 yılı itibarıyla sona erdiği bildirildi.

2000'li yılların başında Japon üretici Sanyo tarafından inşa edilen yapı, fotovoltaik panellerin bina mimarisine entegre edildiği ilk büyük ölçekli projelerden biri olma özelliğini taşıyor.

DÖRT SÜTUN 3000 TONLUK GÖVDE

Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla öne çıkan Solar Ark tesisine ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde:

315 metre uzunluğa ve 37 metre yüksekliğe sahip olan yapının yaklaşık 3.000 tonluk ana gövdesi, zeminle olan teması minimuma indiren dört büyük çelik sütun üzerine oturtuldu.

Yapının güneşe bakan yüzeyinde 5.046 adet fotovoltaik modül yer alıyor. Sistem, 630 kW maksimum anlık güç kapasitesine sahip olup, yıllık ortalama 530.000 kWh elektrik üretmek üzere tasarlandı.

EĞİTİM MERKEZİ OLARAK DA HİZMET VERDİ

Tesis, elektrik üretim işlevinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı "Solar Lab" adlı müze ile halka açık bir eğitim merkezi olarak kullanıldı. Müze kapsamında ziyaretçilere ve öğrencilere fotovoltaik teknolojiler ile güneş enerjisinin çalışma prensipleri aktarıldı.

Geniş açık alanı, kavisli formu ve tren hattına yakınlığı sebebiyle bölgeden geçen yolcular için belirgin bir simge haline gelen yapı, güneş enerjisi santrallerinin mimari yapılara dönüştürülebileceğini gösteren ilk örnekler arasında yer almaktadır. Üretimi 2022'de durdurulan yapı, Japonya'nın enerji mimarisi geçmişindeki yerini koruyor.