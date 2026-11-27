Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Adım Gültepe, Kirli Sepeti, Piyasa ve Kıskanmak gibi yapımlarda rol alan Ayça Bingöl, son olarak Aşk ve Taht dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. 5 bölüm süren dizinin final yapmasının ardından başarılı oyuncunun yeni projesi de belli oldu.

BİRCE AKALAY'IN ABLASINI CANLANDIRACAK

Medyapım'ın patronu Fatih Aksoy'un yeni projesi “Yasak Elma’s”ın oyuncu kadrosuna dahil olan Ayça Bingöl'ün dizideki rolü de netleşti. Usta oyuncu, Fatoş karakterine hayat verecek.

Bingöl, dizide Birce Akalay'ın canlandıracağı Peri karakterinin ablası olarak izleyici karşısına çıkacak. Fakir bir semtte iki kızıyla birlikte yaşayan Fatoş'un hikâyeye nasıl dahil olacağı ise merak konusu oldu.