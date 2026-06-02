Güney Kore iç pazarında yaşanan ekonomik durgunluk, ülkenin en büyük 5 yerli otomobil üreticisini vurdu. Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Korea ve KG Mobility’nin mayıs ayı toplam satışları, üst üste ikinci ayda da düşüş trendini sürdürdü.

Sektör kaynaklarından alınan son verilere göre; beş büyük üreticinin mayıs ayındaki toplam küresel satışı, geçen yılın aynı dönemine göre %4,0 azalarak 664.370 adede geriledi.

Bu dönemde yurt dışı satışlar %2,0’lik hafif bir düşüşle 567.260 olurken, asıl büyük darbe %14,3’lük sert bir düşüşle 97.110 adede gerileyen iç pazardan geldi.

Mayıs 2026 üretici bazında satış performansları

Hyundai Motor: Toplamda 325.473 adet araç sattı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışları %7,7 düşerken, iç pazar satışları %23,1, yurt dışı satışları ise %4,6 azaldı.

Kia: Toplamda 277.715 adet araç satışı gerçekleştirerek geçen yıla göre %2,7 artış yakaladı. İç pazarda %0,9'luk bir düşüş yaşasa da yurt dışı satışlarını %3,4 artırmayı başardı.

GM Korea: Toplam satışları %5,9 düşüşle 47.081 adet oldu. Markanın iç pazar satışları %42,6, yurt dışı satışları ise %4,8 geriledi.

KG Mobility: Toplamda 8.188 adet araç sattı ve geçen yıla göre %10,0 düşüş kaydetti. İç pazar satışları %6,8, yurt dışı satışları ise %12,1 azaldı.

Renault Korea: Toplamda 5.913 adet araç satarak geçen yıla göre %40,0'lık sert bir düşüş yaşadı. İç pazarda %31,2, yurt dışı satışlarında ise %46,6 gerileme görüldü.

Mayıs ayının en çok satan modelleri

İç pazardaki daralmaya rağmen bazı modeller popülerliğini korudu. Mayıs ayında Güney Kore'de en çok tercih edilen ilk 5 araç şunlar oldu:

Kia Sorento – 7.836 adet (Ayın lideri)

Hyundai Grandeur – 5.183 adet

Kia Sportage – 4.760 adet

Kia Carnival – 4.543 adet

Hyundai Avante – 4.526 adet

Yıllık kümülatif durum (Ocak - Mayıs dönemi)

2026 yılının ilk 5 aylık (Ocak-Mayıs) dönemine bakıldığında, toplam satış hacmi geçen yıla göre %1,5 azalarak 3.263.236 adet olarak kayıtlara geçti.

Beş aylık süreçte kümülatif olarak büyümeyi başaran markalar GM Korea (%+11,4), KG Mobility (%+1,7) ve Kia (%+1,3) olurken; pazarın lideri Hyundai (%-4,7) ve kan kaybetmeye devam eden Renault Korea (%-25,3) yılı ekside götürüyor.