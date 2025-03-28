Birçok ev aleti, elektrik faturalarını hızla yükselten gizli enerji tüketicileri olarak öne çıkıyor. Bu dönemde ise enerji harcamalarını iyi yönetmek, yaşam maliyeti krizinin altında daha da zorlaşmış durumda. Enerji uzmanı Gordon Wallis, büyük enerji tüketen cihazları daha verimli kullanmanın, yıllık harcamalarda önemli tasarruflar sağlayabileceğine dikkat çekiyor. İşte enerji tasarrufu sağlayabileceğiniz 5 yaygın ev aleti:

1- Çamaşır Kurutma Makineleri

Çamaşır kurutma makineleri evdeki en fazla enerji tüketen cihazlardan biridir. Wallis, "Bir döngü, birkaç cihazın toplamından daha fazla enerji tüketebilir" şeklinde ifadelere yer verdi. Kıyafetlerinizi dışarıda kurutmak veya kurutucunun enerji tasarrufu modunu kullanmak, faturalarınızda önemli bir azalma sağlayabilir. Çamaşır kurutucularının her kullanımı yaklaşık 4,5 kWh enerji tüketiyor, bu yüzden alternatif kurutma yöntemlerini benimsemek büyük fark yaratabilir.

2- Bulaşık Makineleri

Bulaşık makineleri, genellikle enerji tüketiminin fark edilmediği cihazlar arasında yer alır ve Wallis, "Bulaşık makineleri yanlış kullanıldığında enerji maliyetlerinize hızla eklenebilir" diye uyarı yaptı. Makineleri sadece doluyken çalıştırmak ve enerji tasarrufu modlarını tercih etmek, faturalarınızda belirgin bir azalma sağlayabilir.

3- Buzdolabı ve Dondurucular

Buzdolabı ve dondurucular her evin vazgeçilmez cihazlarıdır, ancak sürekli olarak enerji tüketir. Wallis, "Bu cihazlar sürekli açık oldukları için düzenli buz çözme, kapakları sıkıca kapalı tutma gibi basit alışkanlıklar, faturalarınız üzerinde büyük bir fark yaratabilir" dedi.

4- Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri de enerji tüketimi açısından dikkat edilmesi gereken cihazlardır. Wallis, "Sıcak su döngüleri veya sık sık küçük yüklerle yapılan yıkamalar, enerji tüketimini artırabilir. Eko modunu kullanmak ve düşük sıcaklıklarda yıkama yapmak, enerji tasarrufu sağlayabilir" ifadelerine yer verdi. Çamaşır makinenizin her döngüsü yaklaşık 2,1 kWh enerji tüketiyor, bu yüzden tam yükle çalıştırmak ve gereksiz ön yıkamaları atlamak büyük tasarruf sağlayabilir.

5- Fırınlar

Fırınlar, çoğu zaman gözden kaçan enerji tüketicilerindendir. Wallis, "Fırınlar, özellikle önceden ısıtıldığında veya gereksiz yere uzun süre açık bırakıldığında, enerji tüketiminde gizli bir suçlu olabilir" şeklinde konuştu. Küçük öğünler için hava fritözü veya mikrodalga gibi daha küçük ve verimli cihazlar kullanmak, büyük fırınların enerji tüketiminden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Daha küçük yemekler için alternatif cihazlar kullanmak, enerji faturalarınızı düşürmenize yardımcı olur.