Batı Avrupa’daki operasyonlarına Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ile başlayan Denza, 2026 sonuna kadar 30 farklı ülkede bayrak göstermeyi hedefliyor. Markanın Avrupa atağındaki iki ana kozu ise Z9 GT ve lüks minivan D9 DMi olacak.

5 DAKİKADA ŞARJ: TEKNOLOJİ SINIFLARI ZORLUYOR

Kampanyanın amiral gemisi olan Z9 GT, özellikle performans verileriyle dikkat çekiyor:

Üç elektrik motoruna sahip model, tam 1.156 beygir gücünde. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşan araç, 270 km/s maksimum hız kapasitesine sahip.

122,5 kWh’lik bataryasıyla 600 kilometre menzil sunan Z9 GT, BYD’nin 1.500 kW’lık yeni hızlı şarj sistemiyle donatıldı. Bu teknoloji, aracın sadece beş dakika içinde %10’dan %70 doluluğa ulaşmasını sağlıyor.

Daha uzun menzil arayanlar için 775 beygir gücünde ve toplam 805 kilometre menzil sunan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da listede yer alıyor.

3.000 YENİ İSTASYONLA "ALTYAPI" ATAĞI

Çinli üretici, sadece araç satmakla kalmayıp Avrupa genelindeki şarj kaygısını da ortadan kaldırmayı planlıyor. BYD, Denza modellerine ciddi bir rekabet avantajı sağlamak için önümüzdeki yıl Avrupa genelinde 3.000 adet ultra hızlı şarj istasyonu kuracağını açıkladı. Bu hamle, özellikle Tesla'nın "Supercharger" ağına doğrudan bir rakip olarak görülüyor.

Ailenin ikinci üyesi Denza D9 DMi, lüks taşımacılık ve geniş aileler için tasarlandı. Şarj edilebilir hibrit sistemine sahip olan minivan, sadece elektrikle 210 km, toplamda ise 950 km menzil sunarak menzil endişesini tamamen ortadan kaldırıyor.