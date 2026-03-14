Markanın en yeni Blade Battery 2.0 sistemini entegre eden bu yeni SUV versiyonu, enerji yoğunluğu ve güvenlikten ödün vermeden sunduğu ultra hızlı güç dağıtımıyla dikkat çekiyor. Aracın en çarpıcı özelliği olan hızlı şarj teknolojisi, bataryanın sadece beş dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 70 doluluk oranına ulaşmasını sağlarken, yaklaşık dokuz dakikada yüzde 97 doluluğa erişerek elektrikli araç dünyasında yeni bir standart belirliyor.

Teknik özellikleriyle de iddialı olan Ti3, arkadan çekişli versiyonunda yaklaşık 385 mil, dört tekerlekten çekişli versiyonunda ise 351 mil menzil sunuyor. EVO+ platformu üzerine inşa edilen araç, BYD’nin hücreden gövdeye (CTB) batarya yapısı sayesinde hem sürüş stabilitesini artırıyor hem de geniş bir iç hacim sağlıyor.

Zorlu iklim koşullarına karşı dirençli bir mimariye sahip olan model, -30°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda bile hızlı şarj performansını koruyarak şarj süresine yalnızca üç dakikalık bir gecikme ekliyor. Ayrıca 6 kW gücündeki araçtan yüke (V2L) özelliğiyle dış kaynaklara enerji sağlayabilen Ti3, 5,3 metreküplük devasa bir elektrikli ön bagaj hacmiyle fonksiyonelliği zirveye taşıyor.

"TANRI'NIN GÖZÜ" ADI VERİLDİ

Aracın teknolojik donanımı, yapay zeka destekli akıllı kokpit ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle tamamlanıyor. Sesli etkileşim, akıllı navigasyon ve kişiselleştirilmiş kontrolleri entegre eden kokpit yapısı, "God's Eye" (Tanrı'nın Gözü) adı verilen gelişmiş sürüş destek platformuyla birleşiyor.

Çok sayıda sensör, kamera ve karmaşık algoritmalar kullanan bu güvenlik sistemi, uyarlanabilir sürüş asistanı ve otomatik güvenlik tepkileriyle sürücüye maksimum durumsal farkındalık sağlıyor. Hem performans hem de teknoloji odaklı bu yeni nesil SUV, BYD’nin küresel pazarda elektrikli araçları günlük kullanım için daha pratik hale getirme vizyonunun en güçlü temsilcisi olarak görülüyor.