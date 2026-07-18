Küresel ekonomide faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler, değerli metal piyasalarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Son değerlendirmelerini yayımlayan Goldman Sachs, HSBC, Bernstein, Saxo Bank ve Bank of America, ons altına yönelik beklentilerini güncellerken, uzun vadede yükseliş eğiliminin süreceği görüşünü korudu.

Goldman Sachs: 4.900 dolar hedefi korunuyor

Goldman Sachs, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtti. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 4.900 dolar seviyesinde korurken, mayıs ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği 81 tonluk alımın son yılların ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekti.

HSBC: Kısa vadede baskı, orta vadede destek

HSBC, güçlü dolar ve yüksek reel faizlerin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Buna karşın merkez bankalarının alımları, ETF'lere girişler ve yatırımcıların güvenli liman talebinin yıl sonuna kadar fiyatları desteklemeyi sürdüreceği öngörüsünde bulundu.

Bernstein beklentisini yükseltti

Bernstein ise 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahminini 4.533 dolara çıkardı. Banka, yükselen reel faizlerin kısa vadede fiyatları sınırlayabileceğini ancak daha sert faiz artırımlarının beklenmemesinin altın açısından olumlu bir unsur olduğunu vurguladı.

Saxo Bank: Belirsizlik sürecek

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altının kısa vadede 3.950-4.200 dolar bandında hareket edebileceğini belirtti. Raporda, merkez bankalarının güçlü alımlarının altın için yapısal talebi desteklediği, makroekonomik belirsizliklerin netleşmesiyle fiyatların yeni yönünü belirleyeceği ifade edildi. Banka ayrıca altının gümüş ve platine kıyasla daha güçlü performans göstermeyi sürdürebileceğini değerlendirdi.

Bank of America tahminini düşürdü

Bank of America ise ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası beklentisini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara indirdi. Buna rağmen banka, güçlü nakit akışı ve kârlılık yapısına sahip altın madenciliği şirketlerine yönelik olumlu görüşünü korudu.

Uzun vadede iyimser tablo

Yatırım bankalarının ortak değerlendirmesinde, kısa vadede faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olabileceği belirtilirken, merkez bankalarının süren alımları, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının uzun vadede altını destekleyen temel unsurlar olmaya devam edeceği vurgulandı.