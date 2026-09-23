Televizyon ekranlarında salı akşamı yine hareketli bir reyting yarışı yaşandı. Star TV'de Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, ATV'de A.B.İ., NOW'da Anne Yarısı ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de ise Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali yayınlandı. 22 Eylül 2026 Salı akşamının reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli oldu.

REYTİNG YARIŞINDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

22 Eylül 2026 Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı. Gecenin üç kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Tuzlu Kahve, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında ilk sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sıralamasında Tuzlu Kahve 5,57 reyting oranıyla birinci oldu. Haysiyet 4,27 ile ikinci sırada yer alırken, A.B.İ. 3,32 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Anne Yarısı 3,13 reytingle yedinci, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 1,81 reytingle 17. oldu.

Tuzlu Kahve – 5,57

Haysiyet – 4,27

A.B.İ. – 3,32

Anne Yarısı – 3,13

Mehmed: Fetihler Sultanı – 1,81

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da Tuzlu Kahve zirvedeki yerini korudu. Dizi 7,42 reyting oranıyla ilk sırada yer aldı. Haysiyet 3,22 ile dördüncü, A.B.İ. 2,42 ile yedinci, Anne Yarısı 2,27 ile sekizinci oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı ise 1,99 reytingle 10. sırada yer aldı.

Tuzlu Kahve – 7,42

Haysiyet – 3,22

A.B.İ. – 2,42

Anne Yarısı – 2,27

Mehmed: Fetihler Sultanı – 1,99

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de gecenin zirvesi değişmedi. Tuzlu Kahve 7,40 reytingle birinci olurken Haysiyet 3,99 ile dördüncü sırada yer aldı. A.B.İ. 3,07 reytingle altıncı, Anne Yarısı 2,75 ile sekizinci, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 2,24 ile 11. oldu.

Tuzlu Kahve – 7,40

Haysiyet – 3,99

A.B.İ. – 3,07

Anne Yarısı – 2,75

Mehmed: Fetihler Sultanı – 2,24

Böylece 22 Eylül 2026 reyting sonuçlarında Tuzlu Kahve, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.