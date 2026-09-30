29 Eylül 2026 Salı günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Televizyon izleyicileri özellikle Tuzlu Kahve, Haysiyet, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve MasterChef Türkiye'nin Total, AB ve ABC1 gruplarındaki sıralamasını merak etti. Açıklanan sonuçlara göre Tuzlu Kahve üç kategoride de ilk sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

Total kategorisinde zirvenin sahibi Tuzlu Kahve oldu. Onu Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Haysiyet takip etti.

Tuzlu Kahve

Haysiyet

Anne Yarısı

Tuzlu Kahve (Özet)

Mehmed: Fetihler Sultanı

A.B.İ.

A.B.İ. Total grubunda 9. sırada yer alırken, Mehmed: Fetihler Sultanı 8. oldu.

AB REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

AB grubunda da zirve değişmedi. Tuzlu Kahve yeni bölümüyle birinci olurken, dizinin özeti de ikinci sırada yer aldı. Haysiyet üçüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı ise beşinci sıraya yerleşti.

Tuzlu Kahve

Tuzlu Kahve (Özet)

Haysiyet

Mehmed: Fetihler Sultanı

Anne Yarısı

MasterChef Türkiye

Haysiyet (Özet)

MasterChef Türkiye AB kategorisinde 8. sırada yer alırken, A.B.İ. ilk 10'da kendisine yer bulamadı.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

ABC1 kategorisinde de gecenin birincisi Tuzlu Kahve oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci sıraya yerleşirken, Tuzlu Kahve'nin özeti üçüncü oldu.

Tuzlu Kahve

Tuzlu Kahve (Özet)

Haysiyet

Anne Yarısı

Mehmed: Fetihler Sultanı

MasterChef Türkiye

A.B.İ.

Bu kategoride MasterChef Türkiye 9., A.B.İ. ise 10. sırada yer aldı.

TUZLU KAHVE ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

29 Eylül Salı akşamının reyting sonuçlarında dikkat çeken tablo, Tuzlu Kahve'nin üç ana kategoride de ilk sırayı alması oldu. Dizi Total, AB ve ABC1 gruplarında zirvedeki yerini korudu.

A.B.İ. ise Total'de 9., ABC1'de 10. sırada yer alırken AB grubunda ilk 10'a giremedi. MasterChef Türkiye de AB'de 8., ABC1'de 9. sırada yer aldı.