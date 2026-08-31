Miami merkezli girişimci Andres Fernandez, Business Insider'a yaptığı açıklamada işletme fakültesini bırakma kararının hayatını şekillendirdiğini belirtti. Annesinin isteği üzerine üniversiteye kaydolduğunu ancak eğitimin kendisine uygun olmadığını anlayan Fernandez, ilk dönemin ardından okuldan ayrıldı.

Çocukluğunda koleksiyonculuk yapmadığını ifade eden Fernandez için kırılma noktası, kuzeni için satın aldığı 5 dolarlık Pokémon kart paketi oldu. Paketin içinden 100 dolar değerinde nadir bir kart çıkması üzerine Fernandez, kartların yeniden satış piyasasını incelemeye başladı. Elde ettiği geliri yeni paketlere yatırarak iş modelini geliştirdi.

CANLI YAYIN PLATFORMLARIYLA BÜYÜDÜ

Satışlarını ilk olarak Instagram üzerinden düzenlediği canlı yayınlarla gerçekleştiren Fernandez, bu süreçte 30 bin takipçiye ulaştı. 2020 yılının sonlarında canlı alışveriş platformu Whatnot'ın Pokémon kategorisindeki ilk beş resmi yayıncısından biri seçilmesi, iş hacminin hızla artmasını sağladı.

Şirketine ait sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı 500 bini aşan Fernandez, finansal süreçle ilgili olarak, "Bugün bulunduğum yere gelebilmek için yıllarca kendime hiç maaş ödemedim" ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL 7,8 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Geçtiğimiz yıl 7,8 milyon dolarlık satış hacmini yakalayan ve bu yıl 10 milyon doları geçmeyi hedefleyen Fernandez, kariyer planlaması yapan gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Her şeyin kendiliğinden yoluna gireceği düşüncesi geçmiş dönemlerde geçerli olmuş olabilir ancak artık farklı bir dönemdeyiz. Kendinize bir yön ve ilgi alanı belirleyin. Bir şey işe yaramıyorsa yön değiştirin. Teknoloji alanındaysanız bir şirkette ücretsiz çalışın, deneyim kazanın" dedi.