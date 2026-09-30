Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'nın nitelikli paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. İki faktoring şirketine ise pay devri için 6 ay süre tanıdı.

3 YATIRIM BANKASINDA ORTAKLIK HAKLARI TMSF'YE GEÇTİ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, üç yatırım bankasının hâkim hissedarlarına ait hisselerde temettü haricindeki tüm ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülmesine hükmedildi.

Karara bağlanan bankalar ve pay dağılımları şu şekilde kaydedildi:

Destek Yatırım Bankası A.Ş. Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylar.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait yüzde 30 oranındaki paylar.

Tera Yatırım Bankası A.Ş. Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylar.

İki faktoring şirketine 6 ay devir şartı getirildi

Kurul, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında iki faktoring şirketinin ortaklık yapısına ilişkin de yaptırım kararları aldı:

Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.'nin, Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını altı ay içinde kanuni şartları taşıyan kişi veya kurumlara devretmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in, Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde bulunan sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını altı ay içinde mevzuatta aranan koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilere devretmeleri hükme bağlandı.

Açıklamada, söz konusu altı aylık devir süreci boyunca devre konu faktoring paylarına ait oy haklarının da TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.