Dünya Kupası I Grubu'nda heyecan Norveç-Irak maçıyla devam etti. Erling Haaland'ın devleştiği maçta Norveç, Haaland (2), Leo Ostigard ve Aymen Hussein'in (K.K) golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Tam 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Irak'ın tek golü Aymen Hussein'den geldi.

Erling Haaland, Norveç formasıyla son 11 maçta 25 gole katkı sağladı. Söz konusu maçlarda toplam 22 gol kaydeden Haaland, 3 de gol pası verdi.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Norveç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde topla buluşan Haaland, altıpas üzerinden vuruşunu yapsa da top az farkla dışarı gitti.

24. dakikada Ryerson'un kullandığı serbest atışa Sorloth iyi yükseldi ancak yaptığı kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

GOL Su molasının hemen ardından Norveç golü buldu. 29. dakikada Wolfe'nin içeriye gönderdiği topla buluşan Erling Haaland, arka direkte net bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 1-0.

GOL 39. dakikada Irak skora denge getirdi. Hızlı gelişen Irak atağında Al Ammari'nin ceza alanına yolladığı ortada rakip savunmanın arasından iyi yükselen Aymen Hussein topu ağlara yolladı: 1-1. Bu gol, Irak'ın Dünya Kupası tarihinde kaydettiği 2. gol olarak kayıtlara geçti.

GOL 42. dakikada Norveç, inanılmaz bir hatanın ardından yeniden öne geçti. Irak kalecisi Jalal Hassan, kendisine atılan pasta bir an için kalesinden çıkmadı ve top altıpas önüne geldi. Tam bu anda kalecinin büyük hatasını affetmeyen Erling Haaland, araya girdi ve kaptığı topu filelere yolladı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Norveç üstünlüğü ile geçildi.

GOL 77. dakikada Norveç, duran toptan bir gol daha bularak rahatladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın arasında iyi yükselen Leo Ostigard, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-1.

90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Kristian Thorstvedt'in çektiği şut direğin az farkla yanından oyun alanını terk etti.

GOL 90+6. Norveç, maç biterken bir gol daha buldu. Merkezden sol kanada çevirlen top ceza alanına ortalandı. Haaland'ın kafayla çevirdiği topa Thorstvedt kafayla vururken savunmada Aymen Hussein'e çarpan top ağlara gitti: 4-1.