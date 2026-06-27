2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ve Fransa, liderlik mücadelesi için karşı karşıya geldi. Norveç'in ideal 11'ine göre 10 değişiklikle sahaya çıktığı maçta Fransa; 7, 20, 32'de Ousmane Dembele ve 90+4'te Desire Doue ile bulduğu gollerle Norveç'i 4-1 yenerek liderliğini ilan etti. Norveç'in tek golü ise Dembele'nin ikinci golünden tam 1 dakika sonra, 21'de Thelo Aasgaard'dan geldi.

Fransa grubu lider tamamlarken, Norveç de 2. sıradan son 32 turuna yükseldi. Norveç'in son 32 turundaki rakibi, E Grubu'nun ikincisi Fildişi Sahili oldu.

Lider Fransa ise C, D, F, G veya H gruplarından birinin en iyi üçüncüsü ile karşılaşacak.

GOL KRALLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan gol krallığı için Lionel Messi ile yarışan Kylian Mbappe ve Erling Haaland, bu karşılaşmada gol bulamadı. 90 dakika sahada kalan Mbappe maçı 2 asistle tamamlamasına rağmen gol sevinci yaşayamazken; yedek başlayan Haaland da hiç süre almadı.