Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25-29 Ekim dönemini kapsayan beş günlük tahminine göre, ilk iki gün yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava öne çıkacak. 27 Ekim Salı gününden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanakların özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde yaygınlaşması bekleniyor.

Değerlendirmede güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtilirken, bazı bölgeler için yerel sağanak, sabah ve gece saatleri için de sis ve pus tahmini yapıldı.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜ YAYGINLAŞACAK

25 Ekim'de Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde öğleden sonra, Mardin çevrelerinde ise öğle saatlerinde yerel yağış görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ta öğle saatlerinde, Van'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

26 Ekim'de parçalı bulutlu havanın ülke genelinde sürmesi, bazı kuzey, batı ve iç kesimlerde yerel yağış geçişleri görülmesi bekleniyor.

27 Ekim'de Marmara'nın bazı kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun çeşitli noktalarında gök gürültülü sağanak görülebilecek. 28 Ekim'de yağışların iç ve doğu kesimler başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olması, batıda ise parçalı bulutlu havayla birlikte yerel yağışların görülmesi bekleniyor.

29 Ekim'de yağışlı havanın iç, güney ve doğu bölgelerde etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, yurdun farklı noktalarında sağanak geçişleri görülebilecek.

SABAH VE GECE SİS BEKLENİYOR

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sis ve pusun görüş mesafesini etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL 20, ANKARA 23, İZMİR 24 DERECE

25 Ekim için verilen sıcaklık tahminleri İstanbul ve Kırklareli'nde 20, Bursa ve Çanakkale'de 21 derece. Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Ege'de İzmir ve Denizli'de 24, Afyonkarahisar'da 22, Muğla'da 21 derece öngörülüyor. Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklıkların Adana ve Antalya'da 31, Hatay'da 27, Burdur'da 23 derece olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor. Ankara'da 23, Eskişehir ve Nevşehir'de 22, Konya'da 24 derece bekleniyor.

Karadeniz'de parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Bolu ve Sinop'ta 23, Kastamonu ve Zonguldak'ta 20, Amasya'da 24, Rize, Samsun ve Trabzon'da 21 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars için 15, Van için 16, Malatya için 21 derece tahmini yapıldı. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır'da 24, Gaziantep'te 25, Mardin'de 22 ve Şanlıurfa'da 26 derece bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Denizlerde fırtına öngörülmüyor. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, Marmara'da 0,5 ila 1,5 metre olması bekleniyor. Bu denizlerde rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde öğle saatlerinde sağanak beklenirken, dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre olacağı öngörülüyor. Görüşün yağış sırasında orta seviyeye düşmesi bekleniyor.