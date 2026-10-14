Finlandiya'da turizm sektöründe alışılmışın dışında bir iş ilanı yayımlandı. Turku Takımadaları Turizm Organizasyonu, birkaç gün boyunca adaları gezerek farklı kokuları değerlendirecek bir çalışan arıyor. Seçilecek kişiye 2 bin euro ödenirken seyahat ve konaklama masrafları da karşılanacak.

Visit Turku Archipelago tarafından duyurulan pozisyon, “Burun” adıyla tanımlanıyor. İşe alınacak kişi, Turku takımadalarını dolaşarak deniz havası, çam ormanları, saunalar ve yeni pişmiş ekmek gibi bölgeye özgü kokuları deneyimleyecek. Adaydan kokular hakkındaki izlenimlerini samimi bir şekilde aktarması beklenecek.

7 GÜN SÜRECEK, 2 BİN EURO KAZANDIRACAK

Mayıs veya Haziran 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan görev, 5 ila 7 gün sürecek. Çalışana 2 bin euro ve yasal yıllık izin ücreti verilecek. Ulaşım ve konaklama giderleri ise organizasyon tarafından karşılanacak.

BAŞVURU İÇİN VİDEO ÇEKMEK GEREKİYOR

Adayların en az 18 yaşında olması ve Finlandiya'da çalışma iznine sahip bulunması şartı aranıyor. Özel bir eğitim gerektirmeyen iş için kamera karşısında rahat olmak ve video çekebilecek bir cihaza sahip olmak yeterli.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin Instagram veya TikTok üzerinden kendilerini tanıttıkları, bir ürünü koklayıp kokusunu tarif ettikleri kısa bir video paylaşmaları gerekiyor. Başvurular 25 Ekim 2026'ya kadar kabul edilecek. Seçilen adayın 17 Kasım'da açıklanması planlanıyor.