Çin'in Xiangyin bölgesinde inşa edilen "Jingdu Holon" adlı 26 katlı konut binası, toplam 120 saatlik çalışma sonucunda tamamlandı. Klasik beton dökme yöntemi yerine fabrikada önceden üretilen yaşam modüllerinin şantiyede birleştirilmesiyle yükselen dev yapıda 208 daire yer alıyor.

26 KATLI BİNA 5 GÜNDE NASIL İNŞA EDİLDİ?

Yaklaşık 14 bin metrekarelik toplam alana sahip bina için gerekli tüm modüller fabrikada önceden hazırlandı. Elektrik, su tesisatı ve klima sistemleri kurulu olarak şantiyeye sevk edilen 12 metre uzunluğundaki modüller, yaklaşık 100 işçi ve vinçler yardımıyla kısa sürede monte edildi.

HAZIR TESLİM EDİLEN DAİRELERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dairelerin mobilyalı olarak teslim edilmesi sayesinde binaya altyapı hatlarının bağlanmasının ardından ek tadilata gerek kalmadan hemen yerleşim sağlandı. Bölgeye getirilen uzman personelin konaklaması için tasarlanan ve bünyesinde dört asansör barındıran yapıyı inşa eden Broad Group Holon, binanın depreme dayanıklı olduğunu ve 1000 yıldan fazla ayakta kalabileceğini açıkladı.