Çin’in Hunan Eyaleti’ne bağlı Xiangyin Bölgesi’nde inşa edilen 26 katlı konut kulesi "Jingdu Holon Building", montaj çalışmalarının başlamasından 5 gün sonra tamamlandı. Fabrikada üretilen paslanmaz çelik modüllerin sahada birleştirilmesiyle yükselen yapı, modüler inşaat sektöründe yeni bir süreç kaydetti.

5 GÜNDE 208 DAİRE İNŞA EDİLDİ

7 Ocak 2024 tarihinde ilk modülün yerleştirilmesiyle başlayan montaj süreci, 11 Ocak 2024’te tamamlandı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip ve kule vinçler yardımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, fabrikadan tırlarla getirilen 12 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 2,4 metre genişliğindeki modüller cıvatalarla birbirine bağlandı. Sahada beton dökümü, duvar örümü veya kaynak işlemi yapılmadı.

Geliştirici firma Broad Group Holon tarafından inşa edilen 14.000 square metrelik yapıda, iç mekân işleri ve mobilyaları tamamlanmış 208 daire yer alıyor. Elektrik, su ve havalandırma altyapısı hazır şekilde teslim edilen bina, kullanıma hazır durumda.

FABRİKASYON PASLANMAZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ

Yapının üretim sürecine ilişkin teknik detaylar şu şekilde:

Üretici firmanın verilerine göre, fabrikadaki üretim hattında her 21 dakikada bir modül tamamlanıyor.

Geleneksel betonarme yerine "B-CORE" olarak adlandırılan patentli paslanmaz çelik sandviç paneller kullanılıyor.

68 metrekarelik dairelerde dört camlı pencereler, ses ve ısı yalıtımlı dış duvarlar, pasif ev ilkelerine uygun ısı geri kazanımlı havalandırma ve entegre su arıtma sistemleri bulunuyor.

Paslanmaz çeliğin esneme ve çekme gerilmesine dayanıklılık özelliği nedeniyle yapının deprem güvenlik standartları artırılmış durumda.

BAŞKA YERE TAŞINABİLİYOR

Cıvatalı bağlantı sistemi sayesinde binanın tamamen sökülerek farklı bir konuma taşınması ve yeniden monte edilmesi mümkün kılınıyor. Standart 40 fitlik nakliye konteyneri boyutlarında üretilen modüller, özel izin gerektirmeden tır ve konteyner gemileriyle sevk edilebiliyor.

Şirket yetkilileri, kullandıkları çelik yapının korozyon direnci sayesinde uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğunu ve uluslararası pazarda ABD, Filipinler ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni projelerin planlandığını bildirdi.