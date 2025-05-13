30 yaşındaki Will Tennyson, yalnızca 1000 kalorilik karbonhidratsız bir diyet uygulayarak vücut yağ oranını yüzde 5'e kadar düşürmeyi hedefledi. Diyeti boyunca az miktarda tavuk ve yeşil sebze tüketti, günlük 12 bin adım attı, 7.5 litre su içti ve yapay tatlandırıcı ya da baharattan uzak durdu. Beş günün sonunda tartıda 4.5 kilo kaybetmişti fakat bedeli düşündüğünden çok daha ağır oldu.

YORGUNLUK, BAŞ AĞRISI VE GÖRME SORUNLARI

Daily Mail'deki habere göre diyetin ilk gününe enerjik başlayan Tennyson, öğleden sonra ciddi bir halsizlik ve baş ağrısıyla mücadele etmeye başladı. Geceleri açlıkla uyanmaktan korktuğunu belirten Tennyson, ikinci gün itibarıyla sinir sisteminde yıpranma belirtileri göstermeye başladı.

Üçüncü günde ise durum iyice kötüleşti: Bacaklarında güç kaybı, uykusuzluk, hafif görme bozuklukları ve motivasyon düşüklüğü yaşamaya başladı. "Televizyon izlemek bile yorucuydu, perdeleri açmaya bile halim yoktu" diyen Tennyson, yaşadığı durumu "Göz kırpmak bile kardiyo yapmak gibiydi" sözleriyle özetledi.

TESTOSTERON SEVİYESİ DİBE VURDU

Tennyson'un dördüncü günün sonunda yaptırdığı kan testlerinde testosteron seviyesinin önemli ölçüde düştüğü tespit edildi. Uzmanlara göre bu; çinko, magnezyum ve D vitamini gibi testosteron üretimi için gerekli besin maddelerinin eksikliğinden kaynaklandı. Antrenörü bile uyguladığı planı "acımasız" olarak değerlendirdi.

BAŞARI MI YOKSA UYARI MI?

Diyetin sonunda yüzde 5 yağ oranına ulaşarak amacına erişen Tennyson, görünümünden memnun olduğunu söyledi ancak şu itirafı da yaptı: "Kaslarımı kasmak bile acı veriyor. Hayatımda hiç bu kadar iyi görünmemiştim ama hiç bu kadar tükenmiş de hissetmemiştim."

Bu deneyin ardından şaşırtıcı bir şekilde bu rutini özleyeceğini dile getiren Tennyson, "Her şey o kadar sistemli ilerliyordu ki bittiğinde boşluğa düşeceğimi hissediyorum" dedi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: KALICI HASARA YOL AÇABİLİR

Will Tennyson'un milyonlarca izlenen bu 'aşırı diyet' videosu sosyal medyada viral olurken, beslenme uzmanları bu tür denemelerin risklerine dikkat çekti.

Hızlı kilo kaybı sağlayan diyetler; hormon dengesizlikleri, kas kaybı, vitamin eksiklikleri ve uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanların ortak görüşü ise net:

"Estetik uğruna yapılan ani diyetler, görünenden çok daha fazla zarar verebilir. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme her zaman en güvenilir yoldur."