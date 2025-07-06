Sanata 2005 yılında stres atmak için başladığını belirten Kaya, yaptığı heykelleri tamamen kendi hayal gücüyle ortaya çıkardığını ve bir resme ya da görsele bakmadan doğaçlama çalıştığını ifade etti. Kaya, “Şu an 30’a yakın eserim var ve bunları evimin bahçesinde sergiliyorum” dedi.

'3 İLA 5 GÜN SÜRÜYOR'

Bir heykelin yapımının 3 ila 5 gün sürdüğünü belirten Kaya, boyutuna göre bu sürenin bazen 10-15 günü bulabildiğini aktardı. Heykel yapmak için kullandığı taşları kendi bahçesinden çıkardığını belirten Kaya, “Genellikle kireçli beyaz taş ve siyah bazalt çıkarıyorum. Bu taşlar üzerinde işlem yaparak oluşturduğum eserleri bahçemdeki diğer heykellerin yanına koyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçesinin adeta bir açık hava müzesine dönüştüğünü söyleyen Kaya, “İnsanların gezip görebileceği, fikir alabileceği bir konumda. Bu sanatı öğrenmek isteyenlere her zaman yardımcı olmak isterim” dedi.

TARİHİ ESER SANIYORLAR

Yaptığı heykellerin bazı zamanlar tarihi eser sanıldığını söyleyen Kaya, bu eserleri satmayı düşünmediğini de belirtti.

Kaya, “Bu yaptığım heykeller benimle birlikte bahçemde özdeşti ve hepsi bir parçam oldu. Hiçbirinden ayrı kalmak istemiyorum. Sağlığım el verdikçe heykel yapmaya hayatımın sonuna kadar devam edeceğim” dedi.