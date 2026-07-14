Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, beş gün önce gece saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan endişeli ailesinin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Polis ekiplerinin bölge genelinde yürüttüğü titiz arama ve takip çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Genç kız, Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekiplerince sağ olarak bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen Dadıcı, yine de tedbir amacıyla hastaneye götürülerek rutin sağlık kontolünden geçirildi.
Hastanedeki kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülen Hacer Dadıcı, buradaki resmi işlemlerin bitimiyle birlikte günlerdir gelecek müjdeli haberi bekleyen ailesine teslim edildi. Kızlarına kavuşan ailenin büyük sevinç yaşadığı öğrenildi.