Hakkari’de bulunan 4 bin 135 metre rakımlı Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi’ne tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın arama çalışmalarında acı detaylar ortaya çıktı. Bursa'dan bölgeye gelen iki dağcıdan biri olan Işık, 13 Temmuz'da Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa geçmiş, yanındaki arkadaşının geri dönme kararı alması üzerine zirveye tek başına ilerlemeyi sürdürmüştü. Bir süre sonra Işık ile iletişimin kesilmesi üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi.

65 KİŞİLİK EKİP VE DRONLARLA 5 GÜNLÜK ARAMA

İhbarın ardından güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı ve trekking gibi sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çalışmalara AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Van, Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcılar katıldı. Toplam 65 personel ve gönüllünün yer aldığı, 2 İHA, 5 dron ve 14 aracın kullanıldığı 5 günlük zorlu arayışın ardından, Işık'ın cansız bedenine Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınlarında ulaşıldı.

DRON GÖRÜNTÜLERİ KAZANIN İZLERİNİ ORTAYA KOYDU

Kurtarma ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından kaydedilen dron görüntüleri, kazanın oluş şeklini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Yüksel Işık'ın yaklaşık 3 bin 900 rakımdaki Süppa Dürek Dağı'ndan iple ve buz kütleleri üzerinden inişe geçtiği esnada dengesini kaybettiği tespit edildi. Düşmenin etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendiği anlaşılan Işık'ın kayalıklarda ipte asılı kaldığı belirlendi.

Ekiplerin Işık’ın naaşını asılı kaldığı sarp noktadan alarak çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Cenazenin bulunduğu yerden tahliye edilmesinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.